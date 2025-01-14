雖然新春將至，但本周末將有大型全新盤開售；旭日國際旗下屯門青山公路青山灣黃金海灣‧珀岸，最新加推第3號價單涉65伙，折實平均呎價10,538元，並敲定周六(1月18日)首輪銷售281伙，即盡推已公布3張價單的全部單位，項目上周三起收票，至今7日收逾3,200票，暫超額逾10倍 ，本周四(1月16日)晚上 8 時截票。
旭日國際地產開發部董事總經理李炳餘表示，入票準買家約七成為用家，餘下為投資客。
是次銷售單位均以價單形式推售，涵蓋72伙開放式、113 伙1房、77伙2房、及19伙3房單位，折實價由242.2萬至733.6萬元，折實呎價由7,941至12,073元，整批折實均呎10,064元。當中所有開放式單位全數推出，而首輪銷售中，有約四成單位折實價低於300萬元。
據銷售安排顯示，開賣首日將分3組時段進行，S 組別(即員工內部認購) 以先到先得形式銷售，須揀最少1伙指定單位；A、B組則以抽籤形式進行，A組須購2至5伙，且不多於1伙1房戶；B座為散客時段，最多購2伙。
旭日國際地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波指，最新加推的65伙 ，涵蓋1至3房戶型，實用由312至655方呎，以最高12%折扣計，折實價283.8萬至733.6萬元，折實呎價9,096至12,073元，屬原價加推。
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