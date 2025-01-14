中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，去年工商舖買賣表現，延續2023年的低水平，更是自2000年有記錄以來新低。可留意是，在減息因素帶動下，去年第四季共錄約779宗成交，對比第一、第三季低於700宗水平稍佳，成交額亦攀升至163.4億元。

潘續指，展望今年市況，美國總統特朗普即將上任，對華政策去向未明，相信今年第一季市場觀望氣氛會持續濃厚，惟隨政府新近優化新資本投資者入境計劃，放寬合資格投資者的門檻，相信可略微帶動投資氣氛。

另外，內地自去年起恢復深圳居民「一簽多行」政策，有助提升旅客人數，料中低價檔次的餐飲，及零售行業會成主流舖位租務成交。

潘預測，今年第一季工商舖市場買賣及租務走勢會維持平穩，惟全年市況方面，在供過於求下，預料工商舖物業叫價的下調幅度會較大，有更多用家及投資者趁低入市，料全年工商舖買賣表現會較去年佳，預計買賣成交宗數約3,080宗水平，全年價格走勢則會平穩，個別下調約10%。

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