文章日期：2025年1月14日 18:05
春節將至，由鷹君（0041）與港鐵（0066）發展的何文田朗賢峯，為買家送上新春賀年利市封；利市封以 「朗賢峯盛、福澤滿堂」 為主題，運用紅色、玫瑰金、金色及銅色為主調，並結合燙金及壓印技術，盡顯項目低調奢華的氣質。同時，利市封融合項目五大優點，地利、交通、校網、娛樂及園林綠化等，為買家專屬打造，讓大眾於新春佳節裡共享祝福喜悅。
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