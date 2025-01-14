文章日期：2025年1月14日 18:27
為迎接蛇年新春來臨，由嘉華（0173）等發展的啟德跑道區啟德海灣，特意設計一套四款不同型態的利市封，以小金蛇為設計主題，其中一款小金蛇化身為如意結，寓意萬事稱心，吉祥如意；另一款小金蛇盤踞成∞，除了代表「無限」外，亦可解讀為「8」字，與「發」字同音，祝賀大眾財源滾滾來；另外兩款小金蛇祝願業務蒸蒸日上、節節上升。
由即日起參觀「啟德海灣」展覽廳的人士，有機會可獲贈限量版利是封兩套，先到先得，送完即止。
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