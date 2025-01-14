由即日起參觀「啟德海灣」展覽廳的人士，有機會可獲贈限量版利是封兩套，先到先得，送完即止。

其他報道

山頂豐林閣洋房2億售 37年升值40倍

地監局高層出席「簡樸房」會議 將密切留意立法進程

第一城半月僅錄3成交 兩房405萬易手

利奧坊系列伙代理推新春置業優惠 總值30萬

荃景3房438萬易手 屋苑3房逾10年新低價

中原工商舖：工商舖市觀望氣氛濃 料全年價平穩

黃金海灣‧珀岸加推65伙 盡推3張價單281伙周六賣

珀麗灣兩房498萬沽 14年升值近八成

外籍客9.8萬租帝景園3房 業主回報2.2厘

皇都沽4伙吸金1.6億 擬提速推售細單位

長實楊桂玲 晉升為營業部副首席經理

華潤置地油塘貨倉申改住宅 建342伙中小型單位

內地專才5萬租碧瑤灣3房 業主持貨41年回報63厘

太古城兩房810萬沽 逾19年升值1.6倍