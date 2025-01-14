戴德梁行大中華區副總裁陶汝鴻表示，中央著力刺激置業需求的同時，亦穩住供應。當中，以中央表示支援地方政府，使用專項債券回收符合條件的閒置存量土地，以及存量商品房的政策最值得留意，此舉有助開發商改善現金流，繼而鞏固市場對開發商交付的信心，同時亦能確保房屋供應穩定。

陶預計，內地樓市最壞情況已過去，房地產市場正隨中央穩樓市政策止跌回穩，相信在利好政策支持下，成交量可維持在目前水平，預計2025年一手銷售數字有望回升20%至約38萬套水平，支持樓價穩定向好。

商業物業投資市場，戴德梁行副董事總經理陳彩麗表示，大灣區投資物業在去年中，出現明顯價格調整後，自去年第四季度起，市況亦呈穩中回升趨勢，全年大灣區商業物業大手投資市場（億元人民幣或以上) 共錄得66宗成交，總投資金額為447億元人民幣，按年下調約9%，同時佔全國總投資額約20%。

陳預計，今年投資者在目前市場環境下保持審慎，整體市場工業、物流及寫字樓新供應充裕，而買家卻相對稀缺，導致競爭加劇，為物業價值帶來下行壓力。然而，國內的低利率環境及預期利率將繼續下行，在一定程度上抵消了價格的下行壓力，預計今年整體物業價格將保持平穩。