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apm新春斥900萬推廣 針對「一簽多行」提早月初送旅客大禮包

農曆新年將至，新地（0016）代理租務部助理總經理(推廣)馮穎欣表示，旗下觀塘apm投放推逾900萬元作新春期推廣，較去年增加10%，當中消費優惠獎賞比例佔四成，較去年有所增加。針對旅客消費及吸納「一簽多行」帶來的客流，商場今年提早1月初開始在大眾點評推出「500元旅客大禮包」，鎖定他們來港的消費目標，另與商戶聯手、年初一起憑指定消費大派過千份價值200元的新春賀歲禮袋，商場則在1月中起推出多個新春獎賞，最高可賺1,080元餐飲購物優惠券。

她又指，apm今年春節夥拍旅居西班牙藝術家Aleksandr Pushai，在中庭打造1,500 方呎的「鴻運熊貓屋」，以港人及內地旅客最熟悉的國寶大熊貓為題材，提升觀賞投入度。此外，為提升場內的節日氣氛，每年一度的apm新春年宵會擴大規模至UC樓層，並增設1元慈善開運蘭花換領，多間新餐飲品牌亦會趕在1月開幕。她預計，在新春推廣期間 (1月17日至 2月16日共31天)，人流將較去年同期錄得雙位數升幅 ，生意額較去年升約10% ，當中手提及電子用品、賀年禮盒、特色餐飲及衣履商戶生意最受惠，可望按年有10%增長。

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