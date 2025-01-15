她又指，apm今年春節夥拍旅居西班牙藝術家Aleksandr Pushai，在中庭打造1,500 方呎的「鴻運熊貓屋」，以港人及內地旅客最熟悉的國寶大熊貓為題材，提升觀賞投入度。此外，為提升場內的節日氣氛，每年一度的apm新春年宵會擴大規模至UC樓層，並增設1元慈善開運蘭花換領，多間新餐飲品牌亦會趕在1月開幕。她預計，在新春推廣期間 (1月17日至 2月16日共31天)，人流將較去年同期錄得雙位數升幅 ，生意額較去年升約10% ，當中手提及電子用品、賀年禮盒、特色餐飲及衣履商戶生意最受惠，可望按年有10%增長。

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