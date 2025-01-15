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英基逾4.4億購北角港運大廈作總部之用 

近年以放售物業為主的英基學校，新近大手入市港島東商廈自用。仲量聯行表示，英基學校協會購入北角港運大廈12及13樓兩層全層寫字樓作自用，面積40,380方呎，以交吉形式出售，而英基學校協會計劃於今年由現租用的鰂魚涌辦公室遷入該廈。

呎價1.1萬元 屬市價水平

據悉，英基以呎價1.1萬元、總價逾4.4億元購入物業，屬市價水平。英基學校協會行政總裁葛琳表示，很高興購入位於北角的寫字樓物業，並將於今年稍後遷入作為英基學校協會的全新總部。葛琳又稱，是次不僅是當前市場環境下一個合理的財務決策，更充份彰顯了該會對香港及本地人士的承諾。英基在港『土生土長』，與這座城市有著深厚的連結，新寫字樓將進一步鞏固該會與香港的緊密聯繫。

仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示，近期甲級商廈價格回落至吸引水平，吸引用家積極入市，尤其大學等教育機構對自用物業的需求殷切。陳又稱，英基學校協會是次購置兩層寫字樓作自用，進一步反映市場對優質寫字樓空間的持續需求，預計未來教育機構等用家的自用需求將持續釋放，推動商廈市場交投。

 

 

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