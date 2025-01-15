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The YOHO Hub II 周日現樓賣15伙 兩房折實663.5萬起

已屆現樓、新地（0016）旗下元朗The YOHO Hub II，最新推出15伙，並公布銷售安排，定於周日(1月19日) 以抽籤形式發售。是次推出單位全位於第6座，2房至3房1套房戶型，實用447至856方呎，當中不乏50樓以上的高層戶，整批單位定價785.2萬至1609.1萬元，呎價16063至20490元，以最新折扣15.5%計，折實價663.5萬至1360萬元，折實呎價13573至17314元。

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