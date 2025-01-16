其餘兩盤分別為土瓜灣道、大埔美新里迎林，分別提供831 伙及120伙。4盤共涉1371伙單位。

至於去年3月銷售的同系Belgravia Place 第1期，迄今累沽465伙，佔該盤714伙約65%，套現約25億元，平均呎價約1.7萬元。

與此同時，啟德THE HENLEY系列、及HENLEY PARK，至今累沽1062伙，吸金逾110億元，其中THE HENLEY II，最新招標售出36樓A室，實用888方呎3房1套間隔，成交價3081.3萬元、實呎3.47萬元。

發展商明日起至2月2日，將舉辦「新春開運遊」導賞團，參加者人士可獲崇光百貨啟德店現金券。另恒地夥中原推新春置業優惠，購買HENLEY系列及HENLEY PARK指定單位，首5名買家可獲贈運動購物禮券，總值10萬元。

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