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海盈山今晚價單賣65伙 全晚售57伙佔近九成

繼將軍澳日出康城GRAND SEASONS於周3晚進行銷售後，再有港鐵（0066）新盤接力，今晚在鰂魚涌嘉里中心，開展新一輪銷售，與嘉里（0683）、信置（0083）、太古地產（1972）合作的黃竹坑港島南岸海盈山，今日發售87伙，其中65伙以價單發售，項目上周三(8日)起開始收票、於昨日(15日)截止認購、8日累收1770個意向登記，以價單65伙計超額約26倍。市場消息指，全晚售出57伙，佔可售單位總數約88%。

跟據銷售安排，A組大手客最少要買2伙、最多買4伙；B組散戶最多買2伙。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，海盈山新一張價單，較對上價單有約兩成折讓，吸引用家及投資客入市，料投資者佔5成，相信發展商亦會乘勢加推，趕於歲晚前推貨，相信1月一手市場可達800至1000宗成交。

美聯住宅部行政總裁布少明表示，該行客戶中，港島區客佔約五成、九龍佔約兩成、新界佔約三成；另客戶佔約五成為長線投資客，料項目呎租約70元水平，租金回報料約有4厘。

海盈山是次以價單發售的65伙，包括49個兩房戶、16個3房1套戶，實用介乎486至661方呎，扣除最高優惠及回贈後，兩房折實價約950萬元入場、折實實呎19366元起，整批折實均呎約2.2萬元；另22伙招標單位，則全為3房1套連工作間及洗手間間隔，實用861至915方呎。

 

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