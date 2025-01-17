反映聖誕長假當周市況

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，二手成交淡靜，買家主要入市減價筍盤，而且發展商連環低價推出新盤搶客，預期新春前CCL將持續於136點到140點之間反覆。下周一(1月20日)美國總統特朗普正式上場，如未有重大對華不利措施，則有望釋除市場的疑慮，新春後樓價或有機會擺脫窄幅橫行的局面。

事實上，CCL仍處於逾8年低位不變，在2016年9月底水平徘徊。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升2.05%，較2021年8月191.34點歷史高位跌27.54%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.06%。反映大型屋苑樓價的CCL Mass報139.01點，按周跌0.65%。CCL(中小型單位)報137.88點，按周跌0.52%。CCL(大型單位)報142.45點，按周微跌0.04%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣結束2周連升，分別處於2016年9月中及9月底水平。而CCL(大型單位)仍處於2017年1月中水平。

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