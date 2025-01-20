年底向來是住宅租務淡季，據中原研究部最新統計顯示，2024年11月中原城市租金回報率CRI最新報3.44%，按月跌0.02個百分點、兩個月累跌0.03個百分點，惟指數仍為近13年高位，重返2012年2月時水平。中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，第四季屬傳統住宅租賃淡季，租金升勢受阻，導致CRI回報率略為回軟，相信短期租金回報率已經見頂。
不過，由於租賃市場供應仍然不足，租金維持高位靠穩，同期樓價走勢橫行，展望12月回報率可企穩3.4%以上。
此外，2024年11月CRI Mass回報率報3.61%，按月跌0.03個百分點；CRI(中小型單位)回報率報3.57%，按月跌0.03個百分點。
CRI Mass回報率、CRI(中小型單位)連跌2個月，同樣累跌共0.04個百分點，齊重回2012年1月時水平。豪宅方面，CRI(大型單位)回報率報2.75%，按月跌0.01個百分點，指數重上2012年8月時水平。
四區方面，新界東CRI Mass回報率報3.59%，按月跌0.05個百分點；九龍CRI Mass回報率報3.63%，按月跌0.05個百分點；新界西CRI Mass回報率報3.67%，按月跌0.03個百分點。
另港島CRI Mass回報率報3.55%，按月升0.01個百分點。
港島、九龍、新界東、新界西回報率，分別重回2011年12月、2012年9月、2014年2月及2012年9月時水平。
在138個成份屋苑中，11月份租金回報達4厘或以上的屋苑有20個，數量較10月份減少1個；回報率較高的包括：九龍灣得寶花園4.94%、西環嘉輝花園4.74%、荃灣荃威花園4.73%、紅磡黃埔新村4.73%、沙田河畔花園4.63%、九龍灣淘大花園4.42%。
主要屋苑回報方面，柴灣杏花村4.00%、鰂魚涌康怡花園3.75%、鴨脷洲海怡半島3.64%、鰂魚涌太古城3.45%、荔枝角美孚新村4.37%。