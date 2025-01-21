中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，第四季減息周期啟動，樓市回穩，成交增多，發展商把握旺勢加快出售撻訂單位。去年12月金管局推出一次性特別安排，容許2021至2023年選擇了建築期付款的樓花買家可向銀行申請最高8成按揭貸款，及今年1月有私營按保公司為指定樓盤的業主提供新按揭計劃，貸款額為估價的110%或買入價的90%。雖然以上措施有助降低撻訂的數字，但相信春節後旺市，發展商持續減價推盤下，短期新盤撻訂宗數仍維持高企，預料今年首季約在100宗上下水平。

去年第四季取消交易的104宗一手私宅中，截至12月有55宗已成功重售，重售比例達53%，較第三季截止於9月重售比例43%，上升10個百分點。楊明儀指，此舉反映息口回落，加上部份發展商收回撻訂單位後減價重售，吸引買家入市，因而推高重售比例回復至五成以上。

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