明報記者 歐陽慧恩

攝影 盧曼盈、賴俊傑

BEACON PEAK率先推出第1期，由6座住宅大樓組成，標準單位實用面積由712至2020方呎，由於第2期屬洋房項目，料第1期的兩房戶，為整個屋苑的入門單位。

單位總數332伙 兩房712呎起

今期項目除設有7個實用介乎2493至3165方呎的特色大戶外，標準3房、4房戶型亦略有細分，但所有單位均設套房。至於屬入場門檻最低的兩房1套戶，實用712至728方呎，設32伙、佔比約10%；3房1套連多功能房、3房雙套連多功能房單位，實用748至1769方呎、設163伙、佔比49%；4房雙套連多功能房、4房3套連多功能房大單位，實用1462方呎至2020方呎，設130伙、佔比39%。換言之，3房、4房單位合共有293伙，佔今期單位總數332伙的88%。

高層遠眺昂船洲大橋海景

今次介紹的現樓示範單位，為第1期2座19樓A室，實用1711方呎4房雙套連工作間間隔，設獨立升降機大堂，並配置大型入牆儲物櫃，可放置鞋及外出衣物。步入大廳後，可見空間寬敞，開則方正，由於客飯廳面積達470方呎，放置大型餐枱、兩組大型梳化等家具後，仍具充足活動空間。

大廳連接露台，不但增加室內採光度，亦令視野更廣闊；由於屋苑位置較高，加上附近居住密度低，視野可遠至昂船洲大橋一帶海景。

值得一提，廚房除配備一系列配套家電外，大廳亦有部分電器配置，如Miele嵌入式咖啡機及Sub-zero酒櫃等，屬同類單位的交樓標準配套，非示範單位獨有，可方便住戶日常及與朋友聚會時使用。

睡房座向景觀與大廳相同

睡房方面，四間房的座向、景觀均與大廳相同，設計師利用淺調大地色系，以及多盞圓形吊燈貫徹廳、房的設計風格。主人套房除寢區外，亦設衣帽間，可擺放大量衣物，而套廁同樣佈局分明，採用乾濕分離設計，設有沐浴區及浴缸。單位的套廁及客廁，均屬有窗的「明廁」，加上以白色為主調，整體觀感明亮。

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