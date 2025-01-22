moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

GO PARK今年4月全面開放 零售樓面租出九成  

新地（0016）發展的西沙大型綜合發展項目「西沙GO PARK」今日正式開幕，其中零售樓面出租率約九成。新地主席兼董事總經理郭炳聯致詞辭時表示，西沙項目是集團籌備逾20至30年，是全新地標項目，將是港人的後花園。

新地執行董事郭基煇表示，GO PARK屬私營機構營辦，並對公眾開放的運動綜合館，伙拍逾10多個體育總會及知名體育學院等舉辦不同體育課程。他表示，項目水上運動中心GO PARK AQUA將於今年3月開放，連游泳池將於4月開放後，整個GO PARK的運動設施將全面開放，期望能做到自付盈虧。

新地自對外公開GO PARK 設施後，過去數個周末吸引不少公市民前往，令該一帶車流大增，影響該區村民出入。郭基煇指，項目周末人流約一萬，集團亦留意到車流量增加，並指已對外開500個泊車位，因應泊車位不足，現正規劃另外200個車位供GO PARK參觀者享用；另亦鼓勵市民乘搭交通工具前往，其中九巴在周末將設有寵物巴士。

新地代理租務部總經理周淑雯則表示，GO PARK內零售樓面出租率約九成，大部分租戶已開業，預計今年第二季初全面開業。她又指，GO PARK目標客群是家庭客、飼養寵物人士等，客群層面廣闊，故租戶需要更多元化和具彈性，期望寵物友善租戶可達整體租戶約一半。

其他報道

皇都細戶最快下月推 首批料不少於78伙

小肥羊首間迴轉火鍋店月租10萬進駐長沙灣睿峰舖

Bal Residence一房1.7萬租出 去年購入回報4.4厘

家庭客零議價4.5萬租賽西湖大廈3房戶

鄧成波家族18.7億蝕讓觀塘麗東酒店 南商債主變業主

【有片：睇樓手冊】BEACON PEAK位處九龍半山 主打三四房

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款