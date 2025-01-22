新地執行董事郭基煇表示，GO PARK屬私營機構營辦，並對公眾開放的運動綜合館，伙拍逾10多個體育總會及知名體育學院等舉辦不同體育課程。他表示，項目水上運動中心GO PARK AQUA將於今年3月開放，連游泳池將於4月開放後，整個GO PARK的運動設施將全面開放，期望能做到自付盈虧。

新地自對外公開GO PARK 設施後，過去數個周末吸引不少公市民前往，令該一帶車流大增，影響該區村民出入。郭基煇指，項目周末人流約一萬，集團亦留意到車流量增加，並指已對外開500個泊車位，因應泊車位不足，現正規劃另外200個車位供GO PARK參觀者享用；另亦鼓勵市民乘搭交通工具前往，其中九巴在周末將設有寵物巴士。

新地代理租務部總經理周淑雯則表示，GO PARK內零售樓面出租率約九成，大部分租戶已開業，預計今年第二季初全面開業。她又指，GO PARK目標客群是家庭客、飼養寵物人士等，客群層面廣闊，故租戶需要更多元化和具彈性，期望寵物友善租戶可達整體租戶約一半。

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