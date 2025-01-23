而就「片區開發」，有關機構認為，「片區開發」 不僅能有效減輕政府的財政負擔，亦能加快片區項目的落成進程。研究團隊認為，政府應賦予更大的發展自由度及空間，制定靈活的政策框架，僅提供整體發展指標和規劃方向 , 如住宅與創科發展的比例、總樓面面積等。他們亦建議政府可借鑑市區重建局及港鐵的成功經驗，研究更靈活的地價支付模式，例如分期付款、按利潤分成或非原址換地等。並建議通過稅收減免等優惠政策，並協調國家政策性銀行提供低息貸款等激勵措施，加快實現開發目標。

另建議書亦提出，為更有效利用北部都會區的土地資源，緩解居住需求壓力，尤其是解決高端人才與學生的住宿問題, 建議政府可考慮引入新土地類別，專門用於建設高端人才和學生宿舍，並規定此類土地上的房屋僅限於租賃，不得出售，此舉將快速增加市場租賃房屋的供應，有效緩解住宿壓力，並確保資源流向需求最迫切的群體。

政府亦可修改現行法規對私人市場在人才公寓和學生宿舍的發展形成限制，例如放寬車位要求、調整可建樓面面積等，以更好地滿足市場實際需求，同時鼓勵私人開發商積極參與項目的興建與營運，不僅能加快宿舍建設進度，還能顯著提升宿舍的質量與服務水平，從而更好地滿足大學城及相關區域的住宿需求。