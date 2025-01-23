另外，The Point 會員於指定保健或餐飲商戶，消費滿指定金額可換領價值高達360元商場贈券和商戶現金券，亦有保健美食商戶推出折扣，包括元堂黑糖顆粒茶或養生穀麥飲系列產品買一送一、低至近 1 折買草姬 Herbs Pet 腸道益生菌配方，及 45 折買好棧指定新春禮籃等。V city更將於1月25日推出一日限定 「新春福袋快閃賞」，The Point 會員於商場以電子貨幣消費滿188元，可用500元換領，內附商戶現金券及禮物。

兩個商場亦與人氣公仔 PJai & Friends 打造大型佈置，並舉行賀年及情人節活動。新鴻基地產代理租務副總經理孫雅茵認為，受惠於新春傳統零售黃金檔期，及內地政府恢復「一簽多行」，料兩個商場的人流及生意額可比上季升12%至18%，其中，「保健美食」有關商戶生意額可比上月升 20%；珠寶首飾及金舖生意，料生意額亦可按季升 20%。並補充，現 V Walk 及V city 出租率達 100%。

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