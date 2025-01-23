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V Walk及V city斥680萬新年推廣 大派300萬旅客獎賞

新地（0016）港鐡南昌站商場 V Walk 及港鐵屯門站上蓋 V city，將於農曆新年期間斥資逾 680萬元作新春及賀年花市推廣，以三大策略刺激消費和人流。其中，包括送近 300 萬旅客獎賞，旅客凡成為 The Point 會員，並出示有效旅遊證件及關注商場的小紅書帳號，再讚好及收藏指定貼文，消費滿指定金額後，每人最高可獲總值8,600元優惠券及現金券。

另外，The Point 會員於指定保健或餐飲商戶，消費滿指定金額可換領價值高達360元商場贈券和商戶現金券，亦有保健美食商戶推出折扣，包括元堂黑糖顆粒茶或養生穀麥飲系列產品買一送一、低至近 1 折買草姬 Herbs Pet 腸道益生菌配方，及 45 折買好棧指定新春禮籃等。V city更將於1月25日推出一日限定 「新春福袋快閃賞」，The Point 會員於商場以電子貨幣消費滿188元，可用500元換領，內附商戶現金券及禮物。

兩個商場亦與人氣公仔 PJai & Friends 打造大型佈置，並舉行賀年及情人節活動。新鴻基地產代理租務副總經理孫雅茵認為，受惠於新春傳統零售黃金檔期，及內地政府恢復「一簽多行」，料兩個商場的人流及生意額可比上季升12%至18%，其中，「保健美食」有關商戶生意額可比上月升 20%；珠寶首飾及金舖生意，料生意額亦可按季升 20%。並補充，現 V Walk 及V city 出租率達 100%。

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