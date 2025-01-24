陳續指出，若按季統計，2024年第四季錄得0.42%輕微升幅，扭轉過去連續6季的跌勢，惟總結2024年全年，樓價累跌7.13%，較2023年的6.99%輕微擴大。

事實上，樓價自2022年起已連跌3年，累積跌幅達26.61%；若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，則累跌達27.38%。

陳海潮指出，12月份樓價調頭回落，主要受當時美國總統競選後，特朗普勝出帶來的不明朗因素影響，加上市場對未來息口走勢感疑惑，新盤交投轉靜，二手業主需持續降價求售，令樓價回軟。

展望2025年1月，由於滯後因素，反映的是去年12月中旬至今年1月上旬實際市況，縱然當時本港，美國均再度減息，惟受接續的聖誕及元旦長假期影響，一二手交投均顯淡靜，甚至一手新盤仍以低價策略推出，故料當公布1月份樓價指數時，仍會錄得0.5%跌幅。

至於樓市交投小陽春，最快要待農曆新年節慶氣氛減退後的2月中才會出現。

展望2025年樓價，上半年仍將反覆波動，冀下半年在經濟進一步好轉、維持低息環境，及高才通以至投資移民入市帶動下，全年樓價最終可望升5%。

私宅租金指數方面，差估署數字顯示2024年12月按月回升0.36%，反映租務市場表現強勁，足以支持租金在淡市下仍能扭轉跌勢而錄得升幅，相信是受新一批大量專才到港的龐大住屋需求所刺激。

展望2025年新來港專才仍可支撐租務市場向好，租金全年看升5%至8%。