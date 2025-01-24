moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

利嘉閣陳海潮：今年首季樓市料成交升 價錢波動 

對差估署最新數據顯示，2024年私宅售價指數跌逾7%，利嘉閣研究部主管陳海潮表示，市場利好因素，及不明朗因素並存，導致樓價較波動起伏，估計2025年首季情況相若，料呈成交量升，價錢波動的走勢發展。 

陳續指出，若按季統計，2024年第四季錄得0.42%輕微升幅，扭轉過去連續6季的跌勢，惟總結2024年全年，樓價累跌7.13%，較2023年的6.99%輕微擴大。 

事實上，樓價自2022年起已連跌3年，累積跌幅達26.61%；若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，則累跌達27.38%。 

陳海潮指出，12月份樓價調頭回落，主要受當時美國總統競選後，特朗普勝出帶來的不明朗因素影響，加上市場對未來息口走勢感疑惑，新盤交投轉靜，二手業主需持續降價求售，令樓價回軟。 

展望2025年1月，由於滯後因素，反映的是去年12月中旬至今年1月上旬實際市況，縱然當時本港，美國均再度減息，惟受接續的聖誕及元旦長假期影響，一二手交投均顯淡靜，甚至一手新盤仍以低價策略推出，故料當公布1月份樓價指數時，仍會錄得0.5%跌幅。 

至於樓市交投小陽春，最快要待農曆新年節慶氣氛減退後的2月中才會出現。 

展望2025年樓價，上半年仍將反覆波動，冀下半年在經濟進一步好轉、維持低息環境，及高才通以至投資移民入市帶動下，全年樓價最終可望升5%。 

私宅租金指數方面，差估署數字顯示2024年12月按月回升0.36%，反映租務市場表現強勁，足以支持租金在淡市下仍能扭轉跌勢而錄得升幅，相信是受新一批大量專才到港的龐大住屋需求所刺激。 

展望2025年新來港專才仍可支撐租務市場向好，租金全年看升5%至8%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款