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HENLEY系列夥美聯推新春優惠 總值10萬

農曆新年將至，恒地（0012） 伙美聯推出新春置業優惠，由即日至2月15日，經美聯物業購買位處啟德體育園區旁的「THE HENLEY」及「HENLEY PARK」一手單位，首5名買家可獲贈「啟德零售館商店購物禮券」新春置業賀禮，每個價值約2萬元，優惠名額合共5個，總值約10萬元。

恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，啟德THE HENLEY系列至今累售622伙，套現約70億元；而HENLEY PARK至今累沽411伙，套現約41億元。而旗下部門的售樓處新春期間，一如以往照常營業。

昨日恒基營業(一)部公布，旗下8大新盤合共477伙推出金蛇置業賀新歲送紅包優惠，分別送出8,888至33,888元的大紅包，總值820萬元。當中啟德THE Henley 1至3期佔190伙、啟德Henley Park 佔49伙。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，去年全年一手市場錄得約15,600宗成交，較2023年約10,432 宗大幅上升約5成，而成交金額則錄約1,890億元，較2023年約 1,098億元上升逾7成。布又預期，踏入新一年，購買力持續釋放，預期樓市於農曆新年後更會出現小陽春，並有更多買家及資金湧入樓市，預計今年新盤市場需求持續，全年一手成交有望錄得1.8萬宗水平。

 

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