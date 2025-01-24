文章日期：2025年1月24日 18:06
對於巿傳恢復為現契樓及轉按提供現金回贈，同時加新造按揭回贈至0.33%，中原按揭董事總經理王美鳳表示，隨著去年啟動減息及10月中樓按全面放寬後，銀行在第四季按揭取態已轉趨積極，適逢年頭銀行為新一年業績籌謀，再加上樓巿回穩，而銀行已在早前加快減P，按息未有再下調空間的情況下，反而因去年曾下調按揭現金回贈造就現時有空間調升，目前大銀行現金回贈主要介乎貸款額之0.1%至0.3%或以上，有大銀行調升現金回贈與其他大銀行睇齊，相信有助平衡競爭力避免客源流失，對用家來說亦是好事的雙贏局面。
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