文章日期：2025年1月24日 18:36
為迎接蛇年新春來臨，發展商陸續推出置業優惠。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，部門旗下7個新盤，包括大角嘴利奧坊．首隅、利奧坊．壹隅、利奧坊．曦岸、利奧坊 ·凱岸、港島西半山堅道CAINE HILL、西半山羅便臣道The Richmond及天后維峯．浚匯推出新春優惠，買家購買指定一手住宅單位，即可獲贈「新春大利是」優惠，金額由8,000元至28,000元不等。
另利奧坊．首隅優惠期由1月27日至2025年2月28日，其餘6個新盤之優惠期限由1月28日至2025年2月28日。
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