惟受早兩年樓市持續走下坡影響，加上高息環境影響下，新盤累積一定存貨，除餘貨外，亦有部分去年未及應市的全新盤將於2025年開售。陳海潮預期，今年有機會推出的全新盤約有102個，合共將提供約36,181伙私宅可成為潛在供應；數量較預測2024年的36,141伙微升0.1%，處於相對穩定水平。

陳海潮指出，若撇除因有多個合作項目而錄得7,387伙的恒地（0012）來計，港鐵（0066）涉及的鐵路盤，成為今年全港新盤最大的供應庫，涉及5個站、共有9個項目，遍及港、九、新界合共提供5,543伙，佔全港總伙數達15.3%；主要包括位於日出康城第13A期、GRAND SEASONS兩個項目共1,934伙、黃竹坑站港島南岸第4B至第6A期4個項目共1,656伙、元朗錦上路站柏瓏III的680伙、油塘站高雅里8號項目有748伙、及天水圍天榮站YOHO WEST PARKSIDE的525伙，合計成為今年新盤供應的重大來源。

若以地區分析最大的供應庫是九龍城區，合共提供逾萬伙(10,831伙)，當中主要受啟德新區的6,055伙、及土瓜灣的3,602伙所帶動。上述逾3.6萬個單位，初步估計較貼近實際的推盤量大約為1.6萬伙。