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本年料逾3.6萬伙新盤供應 港鐵項目佔約5,543伙

受惠特區政府全面撤辣、中央政府出招救市、減息及放寬七成按揭的連環利好消息帶動下，加上發展商以低價促銷，2024年本港一手私宅買賣市況顯著彈升，創近3年高位；利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，去年全年共錄16,206宗一手買賣登記，按年大增近六成，擺脫連續兩年只有約1萬宗的低迷困境。至於買賣登記金額，亦相應上升近六成(59%)，全年達2,058.56億元；若以每宗平均登記金額計算，則按年微升0.8%，達1,270.25萬元，同為近3年高位。

 

惟受早兩年樓市持續走下坡影響，加上高息環境影響下，新盤累積一定存貨，除餘貨外，亦有部分去年未及應市的全新盤將於2025年開售。陳海潮預期，今年有機會推出的全新盤約有102個，合共將提供約36,181伙私宅可成為潛在供應；數量較預測2024年的36,141伙微升0.1%，處於相對穩定水平。

陳海潮指出，若撇除因有多個合作項目而錄得7,387伙的恒地（0012）來計，港鐵（0066）涉及的鐵路盤，成為今年全港新盤最大的供應庫，涉及5個站、共有9個項目，遍及港、九、新界合共提供5,543伙，佔全港總伙數達15.3%；主要包括位於日出康城第13A期、GRAND SEASONS兩個項目共1,934伙、黃竹坑站港島南岸第4B至第6A期4個項目共1,656伙、元朗錦上路站柏瓏III的680伙、油塘站高雅里8號項目有748伙、及天水圍天榮站YOHO WEST PARKSIDE的525伙，合計成為今年新盤供應的重大來源。

若以地區分析最大的供應庫是九龍城區，合共提供逾萬伙(10,831伙)，當中主要受啟德新區的6,055伙、及土瓜灣的3,602伙所帶動。上述逾3.6萬個單位，初步估計較貼近實際的推盤量大約為1.6萬伙。

 

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