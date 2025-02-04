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上月整體樓宇買賣登記失守5000宗 4個月新低

主要反映去年12月樓市表現的上月整體樓宇買賣登記(包括住宅、車位及工商舖物業)失守5000宗水平。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，綜合土地註冊處數據，上月整體樓宇買賣合約登記錄4,938宗，總值367.34億元，較2024年12月的5,510宗及427.89億元，分別下跌10.4%及14.2%。整體成交再度跌破5000宗水平，宗數及金額齊為2024年9月3,843宗及276.57億元後的4個月新低。

有關數據主要反映12月聖誕節傳統淡季，市場氣氛觀望，發展商暫停推售大型新盤，二手交投亦持續稀疏，以致整體買賣連跌2個月，宗數累跌35.8%。上月適逢農曆新年長假期，估計2月登記將繼續於低位徘徊。至於美國聯儲局及本港主要銀行維持利率不變，及中美博奕白熱化，對樓市的影響將於2月底及3月初的登記數字才開始反映。

主要反映12月聖誕傳統淡季

上月整體住宅樓宇買賣登記錄3,626宗及267.43億元，較去年12月的4,103宗及325.63億元，分別下跌11.6%及17.9%。住宅市道明顯放緩，買賣連續2個月下跌，宗數及金額均為去年9月2,848宗及208.38億元後的4個月新低。一手私宅方面，上月錄758宗及77.3億元，較2024年12月874宗及112.2億元，分別下跌13.3%及31.1%。去年12月市場缺乏新盤開售，影響一手宗數及金額同為2024年9月517宗及61.7億元後的4個月低位。踏入2025年發展商積極促銷新盤及貨尾，相信2月的一手登記量有望略為回升。上月登記宗數最高的新盤是屯門凱和山，錄125宗及5.87億元。元朗洪水橋滙都II錄73宗，排名第二位，總值3.10億元。屯門NOVO LAND 第3B期錄48宗，位列第三，總值2.75億元。

二手私宅方面，上月錄2,666宗及181.9億元，較2024年12月3,047宗及210.0億元，分別下跌12.5%及13.3%。二手成交持續淡靜，回落至3000宗以下，宗數及金額連跌兩個月，同為2024年9月2,175宗及146.6億元後的4個月低位。上月期間港股波動，經濟前景未明，加上新年長假，二手拉鋸未變，料2月的二手數字仍然偏軟。大型屋苑方面，上月美孚新邨錄34宗(共1.96億元)、太古城錄30宗(共2.89億元)、嘉湖山莊錄25宗(共1.06億元)及沙田第一城錄9宗(共4100萬元)。

 

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