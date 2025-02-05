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【有片：睇樓手冊】皇都戶型多元 高層享維港海景

社會近年相當重視歷史建築物的保育，其中擁有逾70年歷史的北角皇都戲院及毗鄰建築，經過新世界（0017）多年收購及進行強拍後，發展成大型商住綜合項目，當中住宅部分「皇都」較早前已經登場， 提供388伙，戶型相當多元化；發展商採取「招標為先」的銷售策略，於剛過去的1月，率先安排VIP預約參觀示範單位，並推出3房、4房大單位招標，成績不俗，這批大單位皆位處高層，大部分享維港海景。

明報記者 江俊洋

攝影 蘇智鑫

皇都被視為新世界今年的「重頭戲」，位於發展成熟的港島北角區，新世界於2020年成功收購皇都戲院、及皇都戲院大廈後，將重建成集住宅、商業、零售於一體的大型綜合項目，並為一級歷史建築的前戲院部分進行保育及復修。

單位總數388伙 涵蓋1房至4房戶

作為住宅部分的皇都，預計關鍵日期為2026年12月，樓花期長約22個月，提供388伙、1房至4房分層及特色戶，實用面積306至1522方呎，基座設有總樓面料逾8萬方呎的商場「STATE THEATRE by K11」，由K11作為商場零售顧問，預計2027年啟用。

基座商場STATE THEATRE by K11 佔地8萬呎

另外，樓盤住宅正門入口，預計面向渣華道，周邊均有不少社區民生配套，日常起居購物均便利。

皇都大致分為Signature Zone（27樓以下）及Victoria Zone（27樓或以上），其中發展商已推出24伙位於Victoria Zone的3房至4房大單位招標，並搭建參照33樓B2室的4房1套示範單位。

上述示範單位實用1246方呎，樓層高度約3米，大廳空間闊落；玄關設多功能組合櫃，能夠收納鞋履及日常用品，飯廳擺放一組8人餐桌及酒櫃，客廳運用「雙面性」（Duo Living） 設計概念，再細分電視區和閱讀區。大廳外連露台，預計可享維港海景，露台配備的壁燈，採用皇都特有的圖案設計，彰顯昔日小上海的獨特魅力。

4房戶大廳劃分成電視區 閱讀區

單位設有4個房間，與大廳同坐向、料皆享海景；其中主人套房以酒店式設計為靈感，大牀可三邊下牀，房內設有一組衣櫃，拉上趟板便是衣帽間，旁邊為套房浴室，以橙色瓷磚為主調，配搭茄士咩色坐廁及面盆，並設多用途鏡櫃。廚房配備Miele配套家電，包括煮食爐、電磁爐，另有西門子4門雪櫃。據成交紀錄冊顯示，上述單位於1月以4493萬元（連車位）招標售出，呎價約3.6萬元。

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原皇都戲院屬一級歷史建築物

 

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