信和集團慈善事務董事暨黃廷方慈善基金董事黃敏華表示，農曆新年是共享幸福團圓的時刻，集團希望讓基層家庭、兒童及長者也能夠感受到節慶歡樂，並衷心感謝各位同事在這個特別的日子為有需要人士送上節日祝福，而學生製作農曆新年裝飾，品嚐傳統賀年食品，讓本地及非華語學童都有機會體驗及傳承中國文化，傳遞農曆節日熱鬧氛圍。她又指，今年基金亦特別向基層兒童派發賀年利市，讓他們購買新春禮物，祝願新一年心想事成，學業進步。

另外，信和集團於農曆新年前邀請超過400位獨居及雙老長者到香港黃金海岸酒店共享團年午宴，並一起玩遊戲、送禮物，席間更有歌舞表演助興，氣氛熱鬧讓長者們笑逐顏開，度過一個熱鬧而溫暖的下午。此外，義工隊「信和友心人」亦趁著新春佳節走訪多區，在深水埗及紅磡社區客廳向其會員派發賀年禮物包，並上門探訪基層家庭，送上新春褔袋，傳送祝福到每個角落。

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