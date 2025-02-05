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信和與黃廷方慈善基金新春送暖 逾6000名基層喜迎新歲

社會各界有不少團體於新春期間大搞活動送暖，其中信和集團與黃廷方慈善基金，趁著佳節與超過6000基層人士及兒童共慶新歲，把節日祝福與關懷傳遞到社區，集團義工隊走訪多區探訪長者及基層家庭派發賀年禮物包，並透過各類活動讓本地及不同種族背景的學童認識農曆新年傳統習俗，基金更特別向基層兒童派發新春利市，送上新年祝福。

信和集團慈善事務董事暨黃廷方慈善基金董事黃敏華表示，農曆新年是共享幸福團圓的時刻，集團希望讓基層家庭、兒童及長者也能夠感受到節慶歡樂，並衷心感謝各位同事在這個特別的日子為有需要人士送上節日祝福，而學生製作農曆新年裝飾，品嚐傳統賀年食品，讓本地及非華語學童都有機會體驗及傳承中國文化，傳遞農曆節日熱鬧氛圍。她又指，今年基金亦特別向基層兒童派發賀年利市，讓他們購買新春禮物，祝願新一年心想事成，學業進步。

另外，信和集團於農曆新年前邀請超過400位獨居及雙老長者到香港黃金海岸酒店共享團年午宴，並一起玩遊戲、送禮物，席間更有歌舞表演助興，氣氛熱鬧讓長者們笑逐顏開，度過一個熱鬧而溫暖的下午。此外，義工隊「信和友心人」亦趁著新春佳節走訪多區，在深水埗及紅磡社區客廳向其會員派發賀年禮物包，並上門探訪基層家庭，送上新春褔袋，傳送祝福到每個角落。

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