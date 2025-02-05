籲物業印花稅延至交易完成後才支付

工商舖方面，鋑聯控股（0459）執行董事黃耀銘指，相信工商舖「最壞時刻已過」，今年整體交投量將較2024年活躍，按年升約20%，達約4,200宗，重返2022至2023年的水平。事實上，工商舖的每月成交量已於2024年尾重現升浪，並錄得多宗大額成交，入市者以用家為主，主要原因有兩個，首先是工商舖售價已經顯著下調，到達更多買家可接受水平，其次是市場不斷傳出正面訊息。黃耀銘認為，今年會有更多對樓市利好的消息，吸引用家持續入市，帶動工商舖成交量見底反彈。

美聯集團副主席黃靜怡則指，2024年大膽為集團引入「粉碎式」改革，提拔年輕管理層，為集團注入活力與創造力。集團早前亦透過社交媒體進行最新的「港人置業意向調查」，共收回逾200份有效問卷，當中認為樓價平穩或上升的雖然達61.5%，但是較去年同期調查錄得的75.8%，跌約14.3個百分點，另高達81.5%受訪者中認為未來6個月租金將平穩或續上升，較去年同期錄得的58.6%，高出22.9個百分點。

不過，市民的入市意欲未見顯著回升，45.4%的受訪者表示有意於未來6個月入市，較去年同期調查錄得的46.4%微跌1個百分點。

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