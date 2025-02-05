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名鑽蛇年首錄成交 3房售1787萬呎價2.1萬
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名鑽；
文章日期：2025年2月5日 18:53
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整體一手成交淡靜，益兆集團旗下何文田太子道西現樓名鑽，首錄蛇年第一宗成交，為9樓C室，屬實用819方呎3房間隔，成交價1787.3萬元、實呎21823元。
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