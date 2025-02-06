新世界營業及市務(特別項目)部總監何家欣形容，是次開價為「頭炮喜動價」，將於周六對外開放示範單位及正式收票。發展商向買家提供3款付款方法，其中90天現金付款計劃，提供最高總折扣22% ，較建築期付款總折扣12%相差10個百分點。

第1號價單涉88伙，涵蓋25伙1房、62伙兩房、1伙3房戶，價單定價由776.4萬至2512萬元，呎價21,652至 34,601元，扣除最高折扣22%，折實價由605.5萬至1959.3萬元，折實呎價16,888 至26,988元。首張價單有82伙或逾93%的折實價低於1,000萬元，折實呎價均低於2萬元。折實入場單位，為7樓A9室，實用343方呎1房間隔，定價776.4萬元，呎價22636元，以最高折扣率22%計，折實價605.5萬元、呎價17653元。折實最低呎價單位則為7樓B9室，實用446方呎，兩房間隔，定價965.7萬元，呎價21652元，以最高折扣率22%計，折實價753.2萬元、呎價16888元。

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