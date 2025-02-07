去年11月1.19億購天璽．海4房戶

資料顯示，擎天半島2座極高層F室，實用1087方呎，3房1套間隔，上月2560萬元易手，實呎23,551元，買家Rising Impact Limited，董事包括羅嘉瑞及其子羅俊謙等。原業主2010年1750萬元購入，帳賺810萬元或46%。資料顯示，羅氏等去年11月亦曾以逾1.19億元購入新地（0016）啟德跑道區天璽．海1座18樓A室，屬實用2196方呎4房連3套房間隔，實呎約5.43萬元。同區君臨天下3座低層F室，實用1051方呎，3房1套間隔，新近不連車位以約2700萬元售出，實呎25,690元，原業主為富臨集團（1443）創辦人之一楊維等，2010年2041萬元連車位購入，現未計車位，帳賺659萬元或32%。

「星運系」馬主460萬購麗宮大廈單位

另樓齡約67年的麗宮大廈一個實用625方呎高層F室，上月底460萬元售出，為該廈近1年來首宗成交，實呎7360元。買家以Commons Holdings Limited作登記，董事游紹賢過去曾購入多個物業。原業主1998年122萬元購入，其後多次內部轉讓，現帳賺338萬元或2.8倍。此外，中原副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍慧景軒2座高層D室銀主盤，實用547方呎，2房間隔，以450萬元沽出，實呎8227元。原業主2005年7月183萬元買入，帳升267萬元或1.5倍。