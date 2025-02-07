文章日期：2025年2月7日 17:52
英皇國際（0163）副主席楊政龍表示，今年集團主力推出西半山般咸道28號項目，提供117伙，實用約400至1,400方呎，主打兩房戶。至於其餘新盤，他指集團將重新包裝推出市場，其中包括壽臣山15號洋房項目，以及屯門畔海等將繼續採惜售策略，至於香港仔澄天早前已經開始交樓。他續指，希望財政預算案有利好消息推出，令樓市穩步上升，如減息周期持續，料樓價今年將有約15%增長。
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