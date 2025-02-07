文章日期：2025年2月7日 17:54
路勁（1098）銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，今年整體樓價走勢平穩，主要是樓市已經度過了最艱難的時候，今年有機會再減息，有機會下半年再有新高峰，期望今年全年樓價有約5%內升幅。
她續稱，今年集團主力銷售屯門掃管笏現有項目凱和山，正部署推出優質單位應市。同系與港鐵（0066）合作、已屆現樓的晉環，亦正準備兩個全新現樓連裝修家具的示範複式單位，並逐步推售。
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