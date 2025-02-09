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十大屋苑周末8宗成交 創8周新高

新春長假過後，二手交投稍為回升。中原地產統計，十大屋苑周末兩日錄得8宗成交，創8周新高，零成交屋苑減至6個，其中荔枝角美孚新邨佔4宗，為十大屋苑中交投最多，鴨脷洲海怡半島亦錄2宗成交，沙田第一城及東涌映灣園則各錄1宗。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，蛇年第二個周末，十大屋苑周末買賣成交創8周新高，二手市場已有轉旺勢頭，而一手市場方面，發展商亦紛紛出擊，除了北角新盤以震撼價推售，各區一手貨尾亦進行銷售，周末兩天一手成交錄逾70宗，一二手「小陽春」已現雛形，樓市持續向好。

美聯分行統計則顯示，十大屋苑周末同錄約8宗成交，較上周同期未有錄得任何成交比較，反映買家開始重投市場，而與前周末錄得6宗則上升約33%，但仍是連續8個周末維持在單位數及以下水平徘徊。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，由於農曆新年節日因素淡化，長假期後，外遊人士返港，睇樓量逐步增加，而二手交投亦逐漸重回至節日前水平，預料隨著月底公佈的財政預算案逐步接近，若屆時有提振經濟及利好樓市措施公佈，將有助市場購買力釋放，而樓市小陽春亦將會出現。

中原地產分行區域營業經理林家傑表示，美孚新邨周末錄4宗成交，平均實呎8933元，其中一宗成交為七期萬事達廣場3號中層B室，實用面積659方呎，2房間隔，現以598萬元成交，實呎9074元。原業主於2009年以379萬元購入，持貨逾15年，帳面獲利219萬元或58%。另中原地產首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島打破本月交投悶局，周末一連錄兩宗成交，全月暫錄兩宗，較上月同期少一宗，平均實呎約11632元。

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