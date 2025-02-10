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皇都不足3日暫收逾3000票 最快周末發售

新世界（0017）今年頭炮新盤北角皇都，上周四以折實均呎18540元公布首張88伙價單，昨日更首度加推2號價單。新世界營業及市務(特別項目)部總監何家欣指表示，自上周六首度對外開放示範單位及展銷廳後，截至昨晚項目暫收逾3000票，以首張價單143伙數計，超額認購逾20倍，項目短期內公布銷售安排，最快周末發售。

何家欣指，入票入士中，60%客戶來自港島區，九龍及新界客戶分別佔20%及20%。當中約一半來自本地客，近半來自內地買家，包括上海、廣州及重慶等，亦不乏來新加坡及其他海外國際買家，客源不乏投資客、港漂人才、本地分支家庭等。

近半入票者來自內地

此外，項目約兩周成功標售13伙維港珍藏大宅 ，共套現逾5億元，平均售價近4000萬元，實呎34,200元，因應不少買家查詢，現推出項目特色天台大宅35樓A1單位招標，單位為4房雙套連儲物室間隔，實用1,522方呎，連私人天台934方呎，享維港煙花景。另何家欣透露，繼渣打及中國工商銀行會為樓盤提供按揭服務，最近恒生銀行亦參與，至於其他銀行稍後會一次過公布。

發展商今日介紹住客會所HERITAGE HOUSE設施，包括宴會廳、戲院、戶外游泳池、健身室及瑜伽室等，而住客可享由中環頂奢私人會所 HKGTA Town Club 專屬廚師發辦BESPOKE HOME-MAKASE，包括日式懷石料理Yakumo、東南亞創意美食Teak House和現代歐陸美饌Saffron。同時可享度身定制的私人烹飪服務，於會所廚藝坊或住戶家準備的菜單。

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