此外，反映大型屋苑租金的CRI Mass報129.44點，按月微跌0.04%，連跌2個月共0.21%；CRI(中小型單位)報125.77點，按月升0.09%，連跌3個月後回穩。

豪宅方面，CRI(大型單位)報107.47點，按月升0.88%，連升2個月共1.68%。

上述三大指數二升一跌，顯示租金受壓調整情況減弱，估計短期租金出現靠穩跡象。CRI Mass、CRI(中小型單位)持續在2019年9月水平徘徊，而CRI(大型單位)則創逾5年新高，重返2019年11月時水平。

四區租金二升、二跌，港島CRI Mass報118.28點，按月跌0.41%，連升2個月後回軟；九龍CRI Mass報116.03點，按月跌0.53%。

新界方面，新界東CRI Mass報148.79點，按月升1.12%，連升2個月共1.44%；新界西CRI Mass報152.80點，按月升0.20%。

港島、九龍指數，分別重返2020年2月、及2019年9月水平；新界東、新界西指數，同樣處於2019年8月水平。

在121個CRI大型成份屋苑中，2025年1月有57個、即47.1%屋苑的三個月移動平均實呎調整租金，按月錄得上升，新界西佔16個，新界東、九龍各14個，港島13個。

租金升幅較高的首五位分別為紅磡黃埔花園升3.78%、馬灣珀麗灣升3.55%、薄扶林碧瑤灣升3.37%、元朗采葉庭升2.43%，沙田中心升2.25%。主要屋苑方面，港島東太古城升1.82%，天水圍嘉湖山莊升0.56%，荔枝角美孚新邨跌0.68%，沙田第一城跌0.76%。

至於22個豪宅屋苑，2025年1月份有12個、即54.5%屋苑租金按月錄得上升；升幅最勁為南區南灣升3.79%。