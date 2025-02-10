建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，集團上周公布計劃短期內推出全新第6至8座共3種戶型的18伙特色分層大宅，短短數天內接獲超過3000個參觀查詢，當中不少為第3及第5座、4伙實用800餘方呎的花園特色戶的參觀查詢。

此外，集團決定即日開放該批共22伙分層大宅予預約人士參觀，並於今日上載全新銷售安排，推出第6座地下B單位之花園特色戶，於2月14日(本周5)下午2時至4時招標；單位屬3房1套連儲物套，實用1097方呎、花園面積339方呎。

這批特色分層大戶全數位於項目最頂排，大部分位處第6至8座，採一梯兩伙設計；單位實用介乎1097至2,565平方呎；另第3及第5座兩房一套花園特色戶，實用834至844方呎，同樣採用一梯兩伙設計。

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