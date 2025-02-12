moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

內地背景業主2200萬沽柏傲山3房 料蝕逾四成

北角將有全新樓盤開售之際，鄰區天后柏傲山錄蝕讓個案。資料顯示，柏傲山第2座中層單位，實用1136方呎3房1套連士多房等間隔，以2200萬元易手、實呎19,366元，預料為屋苑3年來呎價首次跌穿2萬元；原業主2014年以約2974.4萬元一手購入，曾加按及抵押單位，帳面蝕約逾774萬元或26%，原業主英文姓名採普通話拼音，當年須繳15%「辣稅」，連稅項、雜費及發展商優惠，料實蝕約1315萬元或44%。

羅康瑞兒子6500萬購華景園3房

另資料顯示，瑞安房地產（0272）主席羅康瑞兒子羅俊誠，早前以6500萬元透過國海有限公司名義，購入淺水灣華景園第1座中層A室，實用2482方呎3房3套連書房等間隔、實呎26,189元；原業主2011年7500萬元購入，帳面蝕1000萬元或13%，連使費有可能實蝕約1460萬元或19%。

此外，荃灣半新盤映日灣連天台特色戶，實用1216方呎、另連平台及天台，3房1套連多用途室間隔，以2258萬元易手、實呎18,569元；原業主2019年以3058.5萬元一手購入，帳面蝕逾800萬元或26%，而買家當年入市須繳付15%「辣稅」，連雜費有可能實蝕約1280萬元或42%，料為屋苑最大蝕讓個案。

影岸‧紅4房1898萬沽 18年升值56%

另一方面，中原高級區域營業經理王鎮宇表示，東涌影岸‧紅B座高層C室，實用1562方呎4房雙套間隔、享機場海景，為屋苑較少有放盤的大單位，以1898萬元易手、實呎12,151元；可留意的是，單位對上4層之同類C室，於2015年曾以1999.8萬元易手，意味是次成交價，較同類單位10年前做價，低逾101萬元或5%。上述新成交單位原業主，於2007年以1218萬元一手購入，持貨18年，帳面仍賺680萬元或56%。

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款