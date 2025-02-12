北角將有全新樓盤開售之際，鄰區天后柏傲山錄蝕讓個案。資料顯示，柏傲山第2座中層單位，實用1136方呎3房1套連士多房等間隔，以2200萬元易手、實呎19,366元，預料為屋苑3年來呎價首次跌穿2萬元；原業主2014年以約2974.4萬元一手購入，曾加按及抵押單位，帳面蝕約逾774萬元或26%，原業主英文姓名採普通話拼音，當年須繳15%「辣稅」，連稅項、雜費及發展商優惠，料實蝕約1315萬元或44%。
另資料顯示，瑞安房地產（0272）主席羅康瑞兒子羅俊誠，早前以6500萬元透過國海有限公司名義，購入淺水灣華景園第1座中層A室，實用2482方呎3房3套連書房等間隔、實呎26,189元；原業主2011年7500萬元購入，帳面蝕1000萬元或13%，連使費有可能實蝕約1460萬元或19%。
此外，荃灣半新盤映日灣連天台特色戶，實用1216方呎、另連平台及天台，3房1套連多用途室間隔，以2258萬元易手、實呎18,569元；原業主2019年以3058.5萬元一手購入，帳面蝕逾800萬元或26%，而買家當年入市須繳付15%「辣稅」，連雜費有可能實蝕約1280萬元或42%，料為屋苑最大蝕讓個案。
影岸‧紅4房1898萬沽 18年升值56%
另一方面，中原高級區域營業經理王鎮宇表示，東涌影岸‧紅B座高層C室，實用1562方呎4房雙套間隔、享機場海景，為屋苑較少有放盤的大單位，以1898萬元易手、實呎12,151元；可留意的是，單位對上4層之同類C室，於2015年曾以1999.8萬元易手，意味是次成交價，較同類單位10年前做價，低逾101萬元或5%。上述新成交單位原業主，於2007年以1218萬元一手購入，持貨18年，帳面仍賺680萬元或56%。