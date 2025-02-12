王美鳳指出，今年當港P完成減息周期後，接下來本港按息會否進一步回落將視乎拆息回落幅度。按照屆時實際按息3.25%及現時H按封頂息率水平，1個月拆息需跌至低於1.95%，按息方可跌穿封頂息率而再進一步下降，最近拆息有所回落但仍達3.6%水平，與1.95%仍有較大距離；故此H按在一段時間仍需以P為基準之封頂息率計算，今年按息較大機會仍處3厘以上水平。

王美鳳又指出，是次大型銀行進一步推出全新低息定按計劃反映銀行對今年按市及樓市持正面積極取態，以及對置業人士的正面支持，為買家增添低息定按有利先享減息效果及管理供款預算的按揭計劃，相信有利提升買家入市信心。

王亦表示，是次銀行推出全新低息定按計劃有別於傳統定按出現息率較高的溢價，而是預先享有減息及鎖定息率效果，加上定息期後之按息與現有浮息計劃水平一致，客戶兼可照享現金回贈，料可吸引用家選用。去年銀行推出定按計劃後定按使用率由0%曾升至1.8%，最近回落至0.6%，使用率不高，預料是次新低息定按計劃使用率將會上升。

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