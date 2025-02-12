與此同時，每宗私宅轉手平均賺幅同步連跌6年，為24.2%，按年回落21.9個百分點，為自2010年來的15年最少。

陳海潮指出， 近年樓市先後受疫情、高息環境衝擊，而去年港府全面撤辣，並放寬七成按揭，將樓市、樓價走勢的主導權交回市場自由運作，故去年不論獲利比率、平均賺幅均進一步急跌，回復未有辣招政策制肘下的波動情況。

當中去年平手登記的買賣個案有162宗，佔比按年微降至0.7%；而虧損個案則達7,575宗，佔比由2023年的17.4%，大增15.1個百分點至去年的32.5%，可見蝕讓情況急速擴大，料與樓市辣招鬆綁後，出現更多蝕讓套現所致。

至於獲利1倍或以上者減少7.5個百分點至29.4%，去年共錄得6,848宗，但仍是佔比最多的獲利幅度分布。

隨市況反覆及樓價持續回落，去年銀碼介乎401萬至600萬元的物業明顯跑出，成為最主要買賣對象，共錄得4,848宗獲利登記，而其獲利成功比率亦達最高的69.4%，惟按年跌11.7個百分點。若以屋苑計算，天水圍嘉湖山莊去年錄得最多的327宗獲利登記，獲利比率79.4%。

陳海潮指出，踏入2025年，樓市走勢仍波動，樓價料亦表現反覆，業主在沒有辣稅綑綁下，賣樓套現的靈活度大增，故預期今年私宅轉手獲利比率、平均賺幅將維持相應波動情況，惟冀下半年在市況轉穩，及全年樓價仍有機會靠穩微升5%支持下，料2025年轉手獲利比率可以微增至處於70%水平，而平均賺幅也望微升至26%。