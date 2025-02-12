moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

去年二手私宅轉手平均賺24% 按年挫兩成見15年低位

去年全年本港樓價下跌約7%，利嘉閣研究部主管陳海潮表示，2024年本港樓市反覆，過往10多年長期逾九成二手轉手獲利比率已不復存在；綜合土地註冊處資料，2024年全港23,318宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共15,581宗，佔比66.8%，較2023年錄81.8%，按年下跌15個百分點、屬連跌6年，屬自2008年以來的17年新低。

與此同時，每宗私宅轉手平均賺幅同步連跌6年，為24.2%，按年回落21.9個百分點，為自2010年來的15年最少。

陳海潮指出， 近年樓市先後受疫情、高息環境衝擊，而去年港府全面撤辣，並放寬七成按揭，將樓市、樓價走勢的主導權交回市場自由運作，故去年不論獲利比率、平均賺幅均進一步急跌，回復未有辣招政策制肘下的波動情況。

當中去年平手登記的買賣個案有162宗，佔比按年微降至0.7%；而虧損個案則達7,575宗，佔比由2023年的17.4%，大增15.1個百分點至去年的32.5%，可見蝕讓情況急速擴大，料與樓市辣招鬆綁後，出現更多蝕讓套現所致。

至於獲利1倍或以上者減少7.5個百分點至29.4%，去年共錄得6,848宗，但仍是佔比最多的獲利幅度分布。

隨市況反覆及樓價持續回落，去年銀碼介乎401萬至600萬元的物業明顯跑出，成為最主要買賣對象，共錄得4,848宗獲利登記，而其獲利成功比率亦達最高的69.4%，惟按年跌11.7個百分點。若以屋苑計算，天水圍嘉湖山莊去年錄得最多的327宗獲利登記，獲利比率79.4%。

 

陳海潮指出，踏入2025年，樓市走勢仍波動，樓價料亦表現反覆，業主在沒有辣稅綑綁下，賣樓套現的靈活度大增，故預期今年私宅轉手獲利比率、平均賺幅將維持相應波動情況，惟冀下半年在市況轉穩，及全年樓價仍有機會靠穩微升5%支持下，料2025年轉手獲利比率可以微增至處於70%水平，而平均賺幅也望微升至26%。

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款