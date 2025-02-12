286呎1房折實265萬入場

嘉里董事及香港區總經理湯耀宗表示，是次開價為「城中森動價」，將於周五對外開放示範單位及收票，料本月首輪開售。發展商向買家提供3款付款方法，其中120天現金付款計劃，提供最高總折扣18% ，較建築期付款總折扣16%相差2個百分點。另外，由於項目1房及2房戶包括家具套餐，若不選擇家具套餐，享有1.8萬至2.8萬元現金回贈。

第1號價單涉120伙，涵蓋67伙1房、53伙兩房，實用286至403方呎，定價由325.5 萬至 590萬元，呎價10935至 15361元，扣除最高折扣及所有優惠後，折實價由264.87萬至481萬元，折實呎價8898 至12534元。折實入場單位，為2座3樓J室，實用286方呎1房間隔，售價325.2萬元，呎價11371元，扣除最高折扣及所有優惠後，折實價264.87萬元、呎價9261元。折實最低呎價單位，為2座3樓B室，實用403方呎兩房間隔，售價440.7萬元，呎價10935元，扣除最高折扣及所有優惠後，折實價358.58萬元、呎價8898元。

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