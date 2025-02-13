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南首上載樓書最細開放特色戶178呎 快開放示位

新春後，多個全新樓盤部署開售，其中恒地（0012）牽頭、樓花期長約10個月的九龍城南角道南首，今日上載樓書，意味開售進入直路，市場估計短期內將向傳媒開放示範單位。恒基物業董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，南首設於尖沙嘴美麗華廣場示範單位及售樓處已完工，預計短期內開放予公眾參觀。

南首提供313伙，屬開放式至兩房戶設計，其中開放式標準單位實用面積200方呎，共40伙、佔比約13%；1房標準單位實用面積258至263方呎，共178伙、佔比約57%；兩房標準單位實用面積342至351方呎，共78伙，佔比約25%。換言之，1房、兩房標準戶共有256伙，佔全盤單位總數313伙的82%。

南首另設17伙開放式至兩房特色戶，佔比約5%，包括平台特色戶佔15伙，實用面積178至313方呎、連76至528方呎平台；天際特色戶佔2伙，實用面積353至358方呎、連182至187方呎平台。

項目3樓全層15伙、屬連平台特色戶；5至26樓為標準單位樓層、全層15伙；27樓全層13伙，其中2伙連平台。升降機數量為2部。

據樓書資料顯示，廚房配套家電以西門子、惠而浦等品牌為主，煤氣煮食爐為Mia Cucina；煤氣熱水爐為TGC；分體式空調選用樂聲。另項目不設停車位。

南首主要賣點，是座落於全港知名的41校網外，與港鐵宋皇臺站亦近在咫尺，距離啟德AIRSIDE等大型商場、崇光百貨和未來的地下購物街，均相距不遠。

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