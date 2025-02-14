本港樓價近月呈橫行走勢發展，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報138.47點，按周微升0.09%，是1月20日美國總統特朗普上任及1月21日港股連升6個交易日，恒指重上2萬點關口收市當周的市況，而農曆新年長假及美聯儲局議息前一周，CCL終止3周連跌回穩，指數連續15周、即近4個月於138點水平橫行，最高139.25點，最低137.15點，上下波幅僅2.10點，短期樓價窄幅爭持未變。楊又稱，新春後樓市開始復常，二手交投逐漸增加，若財政預算案有進一步支持樓市措施，展望3月下旬CCL走勢趨向明朗。