本港樓價近月呈橫行走勢發展，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報138.47點，按周微升0.09%，是1月20日美國總統特朗普上任及1月21日港股連升6個交易日，恒指重上2萬點關口收市當周的市況，而農曆新年長假及美聯儲局議息前一周，CCL終止3周連跌回穩，指數連續15周、即近4個月於138點水平橫行，最高139.25點，最低137.15點，上下波幅僅2.10點，短期樓價窄幅爭持未變。楊又稱，新春後樓市開始復常，二手交投逐漸增加，若財政預算案有進一步支持樓市措施，展望3月下旬CCL走勢趨向明朗。
今年樓價暫升0.6% 較首次減息升1.92%
CCL仍然處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊，今年樓價暫時累升0.60%，指數較去年9月首次減息前135.86點低位升1.92%，較2021年8月191.34點歷史高位跌27.63%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.18%。2月12日元朗朗天峰公布首張價單120伙，2月14日東涌第106B區住宅地截標，2月15日北角皇都首輪推售168伙，對本地二手樓價的影響將於下月上旬公佈的CCL才開始反映。
四區樓價三升一跌，各自反覆。港島CCL Mass報139.41點，按周升0.18%，結束3周連跌。九龍CCL Mass報135.78點，按周升0.68%，連升2周共1.60%。新界西CCL Mass報126.96點，按周升1.04%，連跌5周後反彈。新界東CCL Mass報150.09點，按周跌1.73%，跌幅為40周以來最大，連跌2周共2.13%。港島、九龍、新界西及新界東指數，分別於2016年7月初、9月底、10月底及11月中水平徘徊。
其他報道