文章日期：2025年2月14日 17:07
農曆新年長假過後，二手市場交投明顯加快。中原地產區營業經理洪金興表示，藍田麗港城本月至今上半個月暫錄得4宗成交，已追平上月全月交投量，平均實呎亦止跌回升，最新報10633元。
洪又稱，其中麗港城14座高層B室，實用517方呎，為兩房間隔，單位座向正南方，望內園景，最初以580萬元放售，議價後微減6萬元或1%，獲用家以574萬元承接，實呎11103元。原業主2018年1月688萬元買入，持貨約7年，帳面蝕讓114萬元或17%，連使費料實蝕約152萬元或22%。
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