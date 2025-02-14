兩房574萬沽 7年實蝕逾兩成

洪又稱，其中麗港城14座高層B室，實用517方呎，為兩房間隔，單位座向正南方，望內園景，最初以580萬元放售，議價後微減6萬元或1%，獲用家以574萬元承接，實呎11103元。原業主2018年1月688萬元買入，持貨約7年，帳面蝕讓114萬元或17%，連使費料實蝕約152萬元或22%。

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