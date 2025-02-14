曾由恒大（3333）持有的元朗和生圍住宅發展項目，項目現由橡樹資本接管，橡樹資本新近再向城規會調整項目的發展，申請提高發展地積比率至1.3倍，計劃興建128幢洋房及47幢住宅大廈，涉及3,571個單位，單位數目由去年的789伙，大增2,782伙或3.5倍，總樓面由原先89.3萬方呎，增加200.95萬方呎或2.25倍至290.25萬方呎。
城規會文件顯示，上述申請地點位於元朗米埔和生圍丈量約份第101約地段第50號A分段及第77號，地盤面積223.25萬方呎，申請人計劃由原先獲批0.4倍地積比率，提高至1.3倍，最高建築高度由6層，調高至10層（不包括1層地庫），計劃興建128幢3層高的洋房和47幢6至10層高的住宅大廈，提供3571個、平均面積約802方呎的住宅單位，共分6期發展，預計住客人數9,998人，另非住用樓面則約40,904方呎，當中包括100個安老院床住，總樓面約290.25萬方呎，預計2031年全部落成。
翻查資料，上述項目於去年2月獲准項目發展，地盤面積約223.25萬方呎，准以地積比0.4倍發展共建789幢洋房，當中749幢兩層高、40幢3層高，每幢洋房均設車庫，其中12幢設私家泳池，平均面積約1132方呎，總樓面約89萬方呎。換言之，修訂個案發展單位數目大增2,782伙或3.5倍，總樓面由原先89.3萬方呎，增加200.95萬方呎或2.25倍至290.25萬方呎。
上述項目原由恒地（0012）持有，2015年獲城規會通過發展計劃，獲准興建400幢洋房及3幢會所，總樓面約89萬方呎。恒大2019年初向恒地以47.05億元購入，並在2021年3月完成補地價，涉資近42億元，即投資總額近90億元。恒大隨後曾於2020年向城規會改建268幢洋房，並在項目中央設一幢面積近25萬方呎的「皇宮屋」，曾被指是本港最大洋房。
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