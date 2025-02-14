2023年11月流標收場的東涌新填海區第106B區住宅地，政府上月優化條款重推，於今日截標。地政總署公布，地皮共收4份標書，與近一年半前流標前收標數目一樣。據悉，入標發展商包括新地（0016）、信置（0083）、嘉華（0173）等，三間發展商均以獨資入標，亦於2023年10月截標時有份參與競投。
2023年10月截標時有份入標的恒地（0012），是次則未有競投。另於今年1月中標港鐵（0066）東涌東站1期發展權的南豐，亦未有入標。
中原測量師行執行董事張競達表示，地皮獲4份標書，反應符合預期。地皮屬重推項目，是次政府優化招標條款再推，加上港鐵東涌東站第一期早前成功售出，料今次項目流標的風險較細。雖然地皮偏離東涌市中心，但位置不算太差，基本民生配套不成問題，日後隨著鐵路站、社區設施及日常生活配套、商業等陸續到位，區內前景將會亮麗。
綜合市場估計，市場估值約5億至10億元，每呎樓面地價約1,250至2,500元。
東涌新填海區第106B區住宅地，地皮面積11.46萬方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面40.12萬方呎，地皮2023年9月曾推出，同年10月截標，雖然當時收4份標書，惟最終於同年11月流標。
政府上月公布將該地優化後重推，單位數目由原先約400伙，增加約86%至745伙，因伙數增加，單位平均面積由原先的968方呎，縮細44%至538方呎，而整體樓面維持有40.12萬方呎。
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