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宏安今年推3市區新盤 涉逾450伙

【明報專訊】2月中下旬，新春節日氣氛消散，發展商重新積極開盤。港島南區全新盤、宏安地產（1243） 旗下已屆現樓的鴨脷洲Coasto，繼早前上載樓書後，計劃月內登場；宏安地產執行董事程德韻接受訪問指出，集團對鴨脷洲私宅租務市况樂觀，除Coasto外，計劃下半年推出鴨脷洲同區平瀾街另一單幢新盤，連同黃大仙飛鳳街項目，今年計劃推出3個全新盤、共涉約453伙。

宏安地產近年主攻市區新盤市場，去年先後推出3個港島盤，包括薄扶林道豪宅MOUNT POKFULAM、鰂魚涌FINNIE、炮台山101 KINGS ROAD，3盤迄今合共累售逾180伙、套現總額逾17.2億元。

程德韻：Coasto現樓賣 增買家信心

至於Coasto，為宏安地產今年頭炮，將以現樓形式推出。程德韻指出，Coasto部分單位享南區海景及山景，同時有毗鄰港鐵利東站的地利；此外，現樓物業能夠即時承造銀行按揭，增加買家的入市信心，而投資者亦可即買即收租。 被問及會否保留部分單位作長線出租，程表示，集團現階段傾向出售，保持一貫貨如輪轉策略。

看好鴨脷洲私宅租金表現

提供93伙的Coasto ，主打1房及兩房戶，另設小量特色戶，基座設住客會所及商舖，惟不設車位；宏安地產營業及市務總經理黃文浩補充，最近收到不少準買家查詢，用家、投資者比例各佔約五成，而區內半新盤以細單位為主，實用租呎可高見70元水平，故看好Coasto將來的租務表現。

事實上，宏安地產近年積極在鴨脷洲「插旗」，程德韻透露，同區平瀾街5B號項目，計劃最快下半年推出，提供約160伙；另黃大仙飛鳳街31至45號項目，同樣主打中小型單位，提供約200伙。換言之，集團今年將推3個全新盤，總共提供約453伙。

百元印花稅樓價應擴至500萬內

特區政府去年2月宣布全面「撤辣」，對下周三（2月26日） 出台的新一份《財政預算案》，程德韻期望，政府在徵收印花稅方面，可考慮作出調整，包括由現時300萬元以下物業只收取100元印花稅，擴闊至樓價500萬元以下，以鼓勵更多買家入市及消化市場存貨，並指調整印花稅相信對政府稅收影響不大。

明報記者 江俊洋

[發展商專訪]

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