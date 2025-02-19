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連鎖兒童英語學習中心Monkey Tree等掃5伙舊樓 3個月斥1689萬

近年樓價回落，吸引部分投資者趁低吸納。資料顯示，連鎖兒童英語學習中心Monkey Tree及相關人士，自去年11月至今3個多月來，斥約1689萬元連掃5伙市區舊樓，其中上月底購入佐敦白加士街康寧大廈中層D室，樓齡約59年，實用365方呎，以280萬元成交，實呎7671元；原業主1999年99萬元購入，帳賺181萬元或1.8倍。此外，上述人士上月亦以330萬元購入灣仔美漢大廈高層F室，樓齡約59年，實用351方呎，實呎9402元；原業主1983年20萬元購入，帳賺310萬元或15.5倍。

其他購入單位，包括去年11月345萬元購入灣仔澳洲大廈低層9室，樓齡約55年，實用414方呎，實呎8333元；原業主1986年22萬元購入，帳賺323萬元或14.7倍。去年11月369萬元購入灣仔萬寶樓高層7C室，樓齡約61年，實用495方呎，實呎7455元；原業主2006年156萬元購入，帳賺213萬元或1.4倍。去年11月365萬元購入尖沙嘴華寶大廈高層B1室，樓齡約48年，實用401方呎，實呎9102元；原業主2010年280萬元購入，帳賺85萬元或三成。

Monkey Tree於2009年成立，為連鎖兒童英語學習中心，其網頁顯示目前在港澳及內地共逾60間分校，曾於2019年申請主板上市，其後擱置，分校數量亦由當時77間回落至現規模。

星凱‧堤岸首宗二手實蝕205萬

火炭半新盤星凱‧堤岸錄得首宗二手即「流血」收場。美聯物業助理聯席董事黃錦瀚稱，星凱‧堤岸5座中層G室，實用347方呎，1房間隔，採開放式廚房設計，新近以625萬元易手，實呎18,011元，為屋苑首宗二手成交。原業主於2021年10月以794.8萬元一手購入，帳面已蝕169.8萬元或約21%，連使費料實蝕205萬元或約26%。

投資者321萬「一筆過」 購屯市「籮底貨」

有投資者承接「籮底貨」（即最低層或質素較差單位）。祥益地產區域董事袁思賢表示，屯門市廣場8座最低層戶，實用392方呎，兩房間隔，獲區外投資客以321萬元「Full Pay」（毋須承造按揭）承接作長線投資，造價較銀行估價低逾一成。原業主2014年4月約269.8萬元購入，帳面獲利約51.2萬元或20％。

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