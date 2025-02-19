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Coasto折實均呎1.7萬 低年半前鴨脷洲同區新盤36%

再有港島新盤短期出擊，宏安地產（1243）鴨脷洲Coasto，已屆現樓，今日公布首張價單，涉30伙，1房折實381.6萬元入場，整批折實均呎17085元，較區內對上一個新盤、莊士（0298）旗下的弦岸，2023年6月首推50伙折實呎價26,862元，低約36%，料為近年區內首批折實均呎低於2萬元的全新盤。

相關報道：話你知：Coasto 屬宏安鴨脷洲首個項目 每呎樓面地價1.17萬

宏安地產執行董事程德韻表示，項目周五起對外開放現樓示範單位，周六起收票。她稱，項目採取「先量後價」來定價，被問到首批定價是否「蝕住賣」，她表示，集團區內另有兩個項目，應以3個項目一同計算。

1房折實382萬入場

發展商僅提供120天現金付款計劃，提供最高總折扣30% ，另所有1房戶再有額外3.8萬元家具現金津貼折扣。

第1號價單涉30伙，涵蓋23伙1房、7伙兩房，實用247至371方呎，定價由550.6 萬至 1013.9萬元，呎價21763至 27329元，扣除最高折扣及所有優惠後，折實價由381.6萬至709.7萬元，折實呎價15083 至19129元。

折實入場單位，為3樓E室，實用253方呎1房間隔，售價550.6萬元，呎價21763元，扣除最高折扣及所有優惠後，折實價381.6萬元、呎價15083元。

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