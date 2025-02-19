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南首折實1.74萬推63伙 與同區盤去年減價後相若

恒地（0012）牽頭發展的九龍城南首，樓花期長約10個月，今日公布首張價單涉63伙，1房折實409.95萬元入場，整批折實均呎17388元，與碧桂園（2007）九龍城同區現樓瓏碧，去年初最多減價三成後的折實均呎1.76萬元相若，亦與今日開價的宏安地產（1243）鴨脷洲Coasto首批折實均呎相差無幾。

代理指首批開價具市場競爭力

中原地產九龍董事劉瑛琳認為，南首首批單位開價具市場競爭力，料認購反應將理想；她續稱，參考同區新盤租金，料最高實用呎租可達63元，以此推算，料南首租金回報逾3厘，相信項目可滿足用家、投資客的需求。

南首附近對上一個開價相若的樓盤，為裕泰興土瓜灣城軒，2023年11月以現樓登場，當時首批推30伙折實均呎17968元。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目周五對外開放示範單位，最快周末收票。他形容，首批單位定價為「南站開心價」。

發展商4個付款方法，提供120天現金付款辦法，提供最高總折扣8% 。第1號價單涵蓋37伙1房、26伙兩房，實用258至349方呎，定價由445.6 萬至 746.6萬元，呎價16947至 21830元，扣除最高折扣後，折實價由409.95萬至686.87萬元，折實呎價15591 至20084元。

折實入場單位為5樓A5單位，實用258方呎1房間隔，售價445.6萬元，呎價17271元，折實價409.95萬元、呎價15890元。折實最低呎價單位，為5樓A3單位，實用263方呎1房間隔，售價約445.7萬元，呎價16947元，折實價410.04萬元、呎價15591元。

 

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