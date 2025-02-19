低13年前同區地價44%

上周五截標的東涌新填海區第106B區住宅地，共收4份標書，除新地外，還包括信置（0083）、嘉華（0173）、盈信控股。翻查資料，新地於東涌擁有住宅發展項目經驗，其中位於迎康街6號的東環，項目2016年5月入伙，樓齡近9年，新地2011年7月以37.7億元中標該住宅官地，每方呎樓面地價約2704元，而今次東涌地批出每呎樓面地價，則較13年低約44%。

東涌新填海區第106B區住宅地，地皮面積11.46萬方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面40.12萬方呎，地皮2023年9月曾推出，同年10月截標，當時收4份標書，地政總署最終因入標金額未達底價而流標收場。綜合市場估計，地皮截標前，市場估值約5億至10億元，每呎樓面地價約1250至2500元，比2023年11月截標前每呎樓面地價估值低約38%至50%。

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