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中原：撤辣一周年 私樓總值蒸發4800億 每名業主身家平均貶值47萬

雖然政府於去年初撤辣後，令樓市交投增加，但現時樓價指數仍較撤辣為低。據中原樓市大數據資料顯示，2021年9月全港私人住宅樓價總市值高見逾12萬億元，平均樓價達982萬元。隨着樓價下跌，2025年1月總值跌穿9萬億元，低見8.99萬億元，與撤辣前9.5萬億元比較，一年再跌近4,800億元，平均樓價跌至699萬元。以全港128萬伙私人住宅計，相當於撤辣後平均每名業主身家減少逾47萬元，與2021年高位比較，身家更縮水達283萬元。

而事實上，去年撤辣後本港樓價一度連升兩個月，累升逾2%，但升勢無以為繼，之後樓價更連跌5個月。中原城市領先指數CCL現為138.47點，與去年撤辣前145.37點比較，跌近5%，意味現時樓價已低過撤辣前水平。與2021年歷史最高位191.43點比較，樓價累跌近28%。

 

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，由於部份發展商擔心「越遲賣個市越差」，採用「以價換量」的策略，形成2024年新盤市場非常暢旺，撤辣後錄逾1.5萬宗登記，按年升55%，發展商賣樓套現逾1,952億元，按年升8成。他又指，現時一手貨尾逾2.2萬伙，相信未來一兩年仍是發展商「清貨年」，息口走勢亦會繼續困擾樓市。港人對經濟前景欠信心，放慢置業步伐。政府將於下周三發表新一份財政預算案，有望推出振興經濟措施，再為樓市帶來正面刺激作用，激活物業交投量，樓價回穩，所有香港人都得益。 

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